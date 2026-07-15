smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Mehr: один из южных островов Ирана стал мишенью для атак со стороны США

Mehr: один из южных островов Ирана стал мишенью для атак со стороны США

Один из островов на юге Ирана стал объектом атаки со стороны США, 15 июля сообщает агентство Mehr. В публикации агентства говорится: «Несколько минут назад было попадание снарядов американского неприятеля по локации на острове Хенгам».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии