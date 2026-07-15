Mehr: один из южных островов Ирана стал мишенью для атак со стороны США

Один из островов на юге Ирана стал объектом атаки со стороны США, 15 июля сообщает агентство Mehr. В публикации агентства говорится: «Несколько минут назад было попадание снарядов американского неприятеля по локации на острове Хенгам».
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