Центробанк РФ пообещал привести банкноты в соответствии с территориальными изменениями

Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ответ Центробанка РФ на запрос депутатов Госдумы, связанный с тем, что на банкноте не отображены новые регионы.
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