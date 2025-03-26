Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских БПЛА: пять БПЛА – над территорией Белгородской области,два БПЛА – над территорией Курской области,два БПЛА – над акваторией Черного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии