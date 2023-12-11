Хитрый ход: как Jetour решил привлечь российских покупателей

Компания Jetour запускает «Фестиваль продаж», в рамках которого покупатели могут получить специальные кредитные условия на приобретение любого кроссовера марки (X90 Plus, X70 Plus или Dashing) от четырех банков — Альфа-Банк, Совкомбанк, «Росбанк Авто» и «Открытие».