Появились детали гибели первого действующего британского военного на Украине

28-летний младший капрал Джордж Хули из Парашютного полка погиб после взрыва во время испытаний украинскими военными новой оборонной системы.
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