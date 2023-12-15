СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хамит Сабиров
    Пока есть элементы, что "зарабатывают" на мигрантах этот бардак не завершитсяГосударство жести...
  • Станислав Магдалинов
    Остается только малость:кто будет разбираться,выявлять и т д.Есть подозрение,что могут выйти сами на себяГосударство жести...
  • Станислав Магдалинов
    Есть простой выход из ситуации. Есть места,где таких проблем нет.Например: Таджикистан и далее по списку. Т.ск. натур...Государство жести...

Государство жестит: гражданство для мигрантов теперь станет редкостью - рассказываем, что изменилось

Государство жестит: гражданство для мигрантов теперь станет редкостью - рассказываем, что изменилось

Avia.pro - Новости Неприемлемое Поведение и Нарушения ПриезжимиРоссийское общество давно выражает свое недовольство по поводу поведения некоторых мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Станислав Магдалинов
Есть простой выход из ситуации. Есть места,где таких проблем нет.Например: Таджикистан и далее по списку. Т.ск. натуральный обмен
Ответить
30 мин.
Станислав Магдалинов
Остается только малость:кто будет разбираться,выявлять и т д.Есть подозрение,что могут выйти сами на себя
Ответить
28 мин.
Хамит Сабиров
Пока есть элементы, что &quot;зарабатывают&quot; на мигрантах этот бардак не завершится
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх