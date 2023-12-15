Государство жестит: гражданство для мигрантов теперь станет редкостью - рассказываем, что изменилось

Avia.pro - Новости Неприемлемое Поведение и Нарушения ПриезжимиРоссийское общество давно выражает свое недовольство по поводу поведения некоторых мигрантов.
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