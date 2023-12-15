Государство жестит: гражданство для мигрантов теперь станет редкостью - рассказываем, что изменилось

Станислав Магдалинов Есть простой выход из ситуации. Есть места,где таких проблем нет.Например: Таджикистан и далее по списку. Т.ск. натуральный обмен

Станислав Магдалинов Остается только малость:кто будет разбираться,выявлять и т д.Есть подозрение,что могут выйти сами на себя