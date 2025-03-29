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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´.

26.03.2025 в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´ прошли библиотурнир ´20 вопросов книгочею´ и викторина-юморина ´Угадай героев сказки´ Ребятам представилась возможность самим доказать правильность пословицы ´Кто много читает, тот много знает.

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