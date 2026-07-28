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Zero Hedge

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GenderSpeak: Weaponizing Gender Against Sex

GenderSpeak: Weaponizing Gender Against Sex

GenderSpeak: Weaponizing Gender Against Sex Authored by Wendy McElroy via Brownstone Institute, When and why did the word "gender" displace the word "sex?" "Gender" refers to a person's socially constructed identity of being male, female, or some other category, while "sex" refers to physical characteristics of male or female, such as chromosomes.

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