GenderSpeak: Weaponizing Gender Against Sex Authored by Wendy McElroy via Brownstone Institute, When and why did the word "gender" displace the word "sex?" "Gender" refers to a person's socially constructed identity of being male, female, or some other category, while "sex" refers to physical characteristics of male or female, such as chromosomes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии