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Царьград

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Ликвидация по сценарию Пригожина: Для кого взлетит "последний боинг Украины"

Ликвидация по сценарию Пригожина: Для кого взлетит "последний боинг Украины"

С приходом к власти в США Дональда Трампа и ожидаемой сменой руководителей американских спецслужб перед последними ввиду новой конъюнктуры может быть поставлена задача по физической ликвидации токсичного и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.

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