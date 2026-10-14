From referring to women as “breeders” to a “creepy” joke about consent and seriously problematic alleged deleted tweets, here’s a breakdown of all of Travis’s controversies.
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