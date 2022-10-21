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Министр обороны России поздравил специалистов финансово-экономической службы с Днем создания финансовых органов Вооруженных Сил

Министр обороны России поздравил специалистов финансово-экономической службы с Днем создания финансовых органов Вооруженных Сил

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что военные финансисты, постоянно совершенствуя методы работы, образцово выполняют все поставленные задачи, уделяют особое внимание социальной поддержке военнослужащих и членов их семей.

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