Парламент Абхазии ратифицировал соглашение по передаче России госдачи «Пицунда»

Государственная дача «Пицунда» перейдет в собственность России. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение, а президент республики Аслан Бжания подписал закон о его утверждении, сообщил «Sputnik Абхазия».
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