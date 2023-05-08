Танцующая с круглым животом Лена Катина вызвала опасения у зрителей «Газпром Арены»

Певица Лена Катина воссоединилась со своей коллегой Юлией Волковой, чтобы в составе группы «Тату» выступить на концерте в Петербурге.
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