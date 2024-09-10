В Генпрокуратуру направлены материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ

Комиссия Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России направила в Генеральную прокуратуру материалы о призывах иностранных агентов передать оружие Вооруженным силам Украины.
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