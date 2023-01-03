В новогоднюю ночь уссуриец избил свою жену и угрожал ей расправой

В новогоднюю ночь сотрудники Росгвардии пресекли супружескую драку в Уссурийске. Местный житель избил свою жену и угрожал ей убийством, за что был задержан, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Приморскому краю.