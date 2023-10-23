Google будет производить смартфоны в Индии

Американский гигант Google планирует начать сборку своих смартфонов Pixel в Индии. Как сообщает старший вице-президент Google по устройствам и услугам Рик Остерлог, его компания уже в 2024 году начнет производить Pixel 8 и Pixel 8 Pro в Индии, которая является один из главных зарубежных рынков для Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии