Google будет производить смартфоны в Индии

Американский гигант Google планирует начать сборку своих смартфонов Pixel в Индии. Как сообщает старший вице-президент Google по устройствам и услугам Рик Остерлог, его компания уже в 2024 году начнет производить Pixel 8 и Pixel 8 Pro в Индии, которая является один из главных зарубежных рынков для Google.