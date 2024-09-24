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Аргентинские рыбаки довольны антироссийскими санкциями - их хек стал поступать в РФ вместо рыбы из США и Канады

Аргентинские рыбаки довольны антироссийскими санкциями - их хек стал поступать в РФ вместо рыбы из США и Канады

Из-за санкций российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо Канады и США. Об этом сообщил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррейро Виейра, слова которого приводит информагентство «РИА Новости».

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