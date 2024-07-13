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Подросток на отцовской машине устроил ДТП в Нижнем Новгороде

Подросток на отцовской машине устроил ДТП в Нижнем Новгороде

12 июля вечером в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подросток за рулём автомобиля устроил ДТП, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

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