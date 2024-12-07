Фестиваль «Зима в Москве» приглашает гостей

Горожане могут провести волшебные выходные в рамках «Зимы в Москве»! 7 и 8 декабря москвичей и гостей города ждут уютные праздничные площадки цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» с насыщенной программой.
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