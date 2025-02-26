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Царьград

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Жители России не хотят брать ипотеку, квартиры продаются дольше: новости недвижимости на 26 февраля

Жители России не хотят брать ипотеку, квартиры продаются дольше: новости недвижимости на 26 февраля

Объём ипотечного кредитования снизился в начале года, а срок продажи квартиры увеличился.С начала года жители России стали реже брать ипотеку - этот вид кредитования в стране сократился на 0,2 процента после роста на 0,4 процента в декабре прошлого года.

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