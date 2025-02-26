Жители России не хотят брать ипотеку, квартиры продаются дольше: новости недвижимости на 26 февраля

Объём ипотечного кредитования снизился в начале года, а срок продажи квартиры увеличился.С начала года жители России стали реже брать ипотеку - этот вид кредитования в стране сократился на 0,2 процента после роста на 0,4 процента в декабре прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Столица полыхает седьмые сутки: Столбы огня в километр. В Киеве уничтожена секретная база британского спецназа. Ликвидированы офицеры ГУР
- "Карлики" вышли из-под контроля: Лавров предупреждал - не послушали. "Пощёчина" Эрдогану вспыхнула в Одессе
- Небо рухнуло на землю: Кадры прилёта "Искандера" по штабу ВСУ в Кривом Роге
Свежие комментарии