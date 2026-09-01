Министр армии США Дрисколл подал прошение об отставке

Министр армии США Дэн Дрисколл подал прошение об отставке, сообщили WSJ и ряд других СМИ. Как отмечает AP, причин такого решения названо не было, однако ранее сообщалось о напряженных отношениях министра с главой Пентагона Питом Хегсетом.
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