ЗН: Украина призвала ICAO запретить полеты гражданской авиации над Россией

Министр инфраструктуры Украины Николай Калашник призвал генсека Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуана Карлоса Салазара Гомеса полностью прекратить полеты гражданских самолетов над Россией.
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