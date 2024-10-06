90 процентов капусты в магазинах Петербурга выращено в Ленобласти

На полях региона продолжается сбор урожая В Ленобласти идет сбор урожая капусты. Сегодня почти вся капуста в магазинах Петербурга (90 процентов) выращена на местных полях, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
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