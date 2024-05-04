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Депутат против бойца СВО. Денежный нюанс спора о чести и достоинстве объяснил Никита Михалков

Депутат против бойца СВО. Денежный нюанс спора о чести и достоинстве объяснил Никита Михалков

Депутат Госдумы Геннадий Семигин выступил против бойца СВО, военного блогера Евгения Рассказова. Известный режиссёр Никита Михалков объяснил денежный нюанс спора о чести и достоинстве, который рассматривался в суде.

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