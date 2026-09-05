Более 10 человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском

Один человек погиб и еще 12, в том числе двое малолетних детей, пострадали в аварии на трассе К-19р в Тогучинском районе региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НГУ откроет перво...
- Напавший на учите...
- Новосибирец разгр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым