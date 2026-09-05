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Вечерний Новосибирск

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Более 10 человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском

Более 10 человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском

Один человек погиб и еще 12, в том числе двое малолетних детей, пострадали в аварии на трассе К-19р в Тогучинском районе региона.

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