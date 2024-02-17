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Как берет кельтов стал одним из популярнейших головных уборов в мире

Как берет кельтов стал одним из популярнейших головных уборов в мире

Берет стал не просто головным убором, а настоящим символом стиля и выразительности. История его очень обширна: от древних времён, начиная с первых появлений и его роли в различных культурах, и до современных модных трендов.

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