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Волшебный жиросжигающий напиток или миф: помогает ли кофе с лимоном похудеть

Волшебный жиросжигающий напиток или миф: помогает ли кофе с лимоном похудеть

Волшебный жиросжигающий напиток или миф: помогает ли кофе с лимоном похудеть Алёна Юрьева На просторах интернета можно найти множество видеороликов, в которых люди, стремящиеся к идеальной фигуре, добавляют лимон в свой кофе, уверяя, что это помогает похудеть.

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