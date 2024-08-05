Волшебный жиросжигающий напиток или миф: помогает ли кофе с лимоном похудеть Алёна Юрьева На просторах интернета можно найти множество видеороликов, в которых люди, стремящиеся к идеальной фигуре, добавляют лимон в свой кофе, уверяя, что это помогает похудеть.