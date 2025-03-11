Путин внёс в ГД законопроект об установлении Дня воинской славы 9 августа

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об установлении Дня воинской славы России 9 августа — в день окончания Ленинградской битвы в 1944 году, следует из электронной базы нижней палаты российского парламента.
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