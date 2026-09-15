В одной из школ Турции одновременно обучаются 27 пар близнецов

В турецком Измире в школе имени Макбуле Сулейман Алкан одновременно обучаются 27 пар близнецов. Об этом сообщает Haber7, материал перевел aif.
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