ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Не согласен. Ингерманда в райкоме всяко-разно плохо не жила, а более лютую ненавистницу СССР ещё поискать. Израэльхен...Для тех, кто нена...
  • Александр Шентябин
    Согласен с Алексеем Заблоцким: "Хуже тех, кто слепо ненавидит СССР, только те ,кто его слепо любит". Добавлю только, ...Для тех, кто нена...
  • Владимир Балаев
    В клетку беса!  НЕЛЬЗЯ ТАКИХ ТВАРЕЙ ДОПУСКАТЬ К ДЕТЯМ - ЭТО ЗАРАЗА!  И возникает вопрос - ГДЕ КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ, РОД...В Красноярске поя...

Великолепный подарок Путину перед саммитом БРИКС

Великолепный подарок Путину перед саммитом БРИКС

Судя по скорости, с которой мистера Зелински заставили опровергнуть мистера Зелински (который вчера борзо и публично угрожал Вашингтону решительным прорывом Украины в клуб ядерных государств, если Зё не возьмут в НАТО прямщас), в штабе «коллективного Байдена» есть прекрасное понимание того, где находятся красные линии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
НАТО никакая не оборонительная организация,на неё никто не нападет,это банда наемников международная!
Ответить
6 час.
Е
Евгений
На фига? Это ж просто кукла, его пожалеть надо, а вот кукловодов уже по вашему сценарию
Ответить
3 час.
Руслан Богомолов
Для таких, как Зеля, ещё О,Генри предусмотрел возможность &quot;добежать до канадской границы&quot;.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх