Судя по скорости, с которой мистера Зелински заставили опровергнуть мистера Зелински (который вчера борзо и публично угрожал Вашингтону решительным прорывом Украины в клуб ядерных государств, если Зё не возьмут в НАТО прямщас), в штабе «коллективного Байдена» есть прекрасное понимание того, где находятся красные линии.
Великолепный подарок Путину перед саммитом БРИКС
Комментарии
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Eduard
НАТО никакая не оборонительная организация,на неё никто не нападет,это банда наемников международная!
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6 час.
Е
Евгений
На фига? Это ж просто кукла, его пожалеть надо, а вот кукловодов уже по вашему сценарию
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3 час.
Руслан Богомолов
Для таких, как Зеля, ещё О,Генри предусмотрел возможность "добежать до канадской границы".
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2 час.
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