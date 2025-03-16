За спиной Москвы: Китай заключил тайные сделки с Украиной

Почему Пекин рискует отношениями с Россией ради украинского гороха и воды? «Китай расширяет каналы поставок, чтобы снизить зависимость от нестабильных партнёрств» Китай и Украина, вопреки ожиданиям, резко активизировали экономическое сотрудничество.