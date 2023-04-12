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Корреспонденты РИА Новости сняли с высоты птичьего полета последствия боевых действий в Артемовске

Корреспонденты РИА Новости сняли с высоты птичьего полета последствия боевых действий в Артемовске

Корреспонденты РИА Новости сняли с высоты птичьего полета последствия боев в центре Артемовска. Согласно последней информации, на всех зданиях в городе можно увидеть следы боевых действий.

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