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Карен Шахназаров о выборах в Госдуму, талибах в Афганистане и будущем Кубы

Каким должно быть наказание за призывы к отказу от прививок? Как будет проходить онлайн-голосование на выборах ГД? Готовы ли талибы договариваться? Зачем Светлана Тихановская встречалась с Госсекретарем США? Эти темы в подкасте «Слышали новость?».

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