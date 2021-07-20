Карен Шахназаров о выборах в Госдуму, талибах в Афганистане и будущем Кубы

Каким должно быть наказание за призывы к отказу от прививок? Как будет проходить онлайн-голосование на выборах ГД? Готовы ли талибы договариваться? Зачем Светлана Тихановская встречалась с Госсекретарем США? Эти темы в подкасте «Слышали новость?».