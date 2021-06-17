Народный календарь. Дневник погоды 17 июня 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 17 ИЮНЯ.МИТРОФАНОВ ДЕНЬМИТРОФАН НАВОЗНИК Православная церковь чествует в этот день память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 векахи прославился своей мудростью и праведной жизнью.