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Сбившую ребёнка насмерть в Новгородской области петербурженку отправили в колонию

Сбившую ребёнка насмерть в Новгородской области петербурженку отправили в колонию

Чудовский районный суд вынес приговор женщине-водителю из Санкт-Петербурга Светлане Коротковой. 3 декабря 2022 года возле своей дачи, расположенной в Чудовском районе, она села за руль автомобиля Chery в пьяном состоянии, и, отправившись по дороге .

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