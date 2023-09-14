Сбившую ребёнка насмерть в Новгородской области петербурженку отправили в колонию

Чудовский районный суд вынес приговор женщине-водителю из Санкт-Петербурга Светлане Коротковой. 3 декабря 2022 года возле своей дачи, расположенной в Чудовском районе, она села за руль автомобиля Chery в пьяном состоянии, и, отправившись по дороге .