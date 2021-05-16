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Действительно ли баба Нина из сериала «Слепая» является ясновидящей, и откуда берутся приметы, доходящие до абсурда

Действительно ли баба Нина из сериала «Слепая» является ясновидящей, и откуда берутся приметы, доходящие до абсурда

Действительно ли баба Нина из сериала «Слепая» является ясновидящей, и откуда берутся приметы, доходящие до абсурда Оксана БуянкинаСериал «Слепая» выходит на телеэкраны с 2014 года.

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