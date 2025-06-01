Трамп передумал назначать главой NASA астронавта-миллиардера

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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