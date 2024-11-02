Губернатор ЯНАО Артюхов занял третье место в национальном рейтинге глав регионов

Глава ЯНАО по итогам сентября и октября 2024 года занял третье место в национальном рейтинге. Дмитрий Артюхов уступил лишь президенту Татарстана Минниханову и мэру Москвы Собянину, занявшим первое и второе место соответственно.
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