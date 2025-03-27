Новые доказательства офсайда у Мартинса от «Зенита», Глушенкову стало холодно на тренировке, Бундеслига на Okko, УЕФА работает над возвращением России и другие новости

сергей озеров

А, когда было иначе? После того,как Спартак стал чемпионом,на команду и клуб полилась гряз,и тренер физрук мучает игроков,и чемп. выиграли случайно,и Спартак воспользовался слабостью конкурентов,и бестолковый Федун бездумно тратит немереные деньги на не понятно каких игроков,и жена его лезет не в свои дела,лилось обильно и с каждого утюга и от экспертов матч тв.Потом подключили арбитров,КДК и ЭСК. К чему я это говорю,а к тому,что после чемпионства,на следующий сезон, здесь на сайте много обсуждали этот террор от газпрома,тогда впервые заговорили об админресурсе и тогда я сказал:-этот человек нас(Спартак) не отпустит.Все клубы были зависимыми от Газпрома и лично от Миллера,все кроме Спартака. Все эти годы,мы видели,как Миллер возводил Зенит в гегемоны российского футбола,больше чемпионств,чем у Спартака, лучший тренер,лучший бомбардир. Разными способами все это делалось и тут вновь этот гадский Спартак на пути,Краснодар подвинут,в Локо,Динамо,ЦСКА,свои люди-банкиры, с ними тоже просто. Помнишь,как в последнем туре чемпионство решилось? Песьяков от Зенита пустил странный гол,зачем то повалившись в сторону от мяча,после чего успешно перешел в КС,боевое Динамо не добыло одно золотое очко,проиграв Краснодару.Все проплаченные медиа восхищались острой развязкой,один только Черчесов с удивлением отметил неадекватные действия Песьякова. Думаю, концовка этого чемпионата станет такой же "непредсказуемой" по задумке кураторов.Ожидаемо.