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Царьград

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Суд изымает санаторий «Автотранспортник» в Туапсе в пользу государства

Суд изымает санаторий «Автотранспортник» в Туапсе в пользу государства

Новокуйбышевский городской суд постановил обратить в доход государства санаторий «Автотранспортник» в Туапсе, принадлежащий АО «Санаторий "Автотранспортник"» через АО «Инрос».

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