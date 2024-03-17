Ход выборов в Ивановской области оценил наблюдатель Ненад Станкович из Сербии

Гость побывал на избирательных участках в Иванове и Гаврилово-Посадском районе.В Ивановской области, как и во многих других регионах, организовано международное наблюдение за ходом голосования на выборах Президента России.
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