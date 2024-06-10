Фонд "Восточный порт" выделил стипендии выдающимся врангелевским школьникам

Фонд "Восточный порт" отметил свой первый юбилей, активно поддерживая талантливую молодежь Врангеля. Одной из его инициатив является учреждение именной стипендии имени Виктора Васяновича, первого руководителя Восточного порта.
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