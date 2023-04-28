Велемудр. Мир тесен.

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Сила женской энергии

Сила женской энергии

Замечали ли вы, что порой очень успешный мужчина, сменив женщину, вдруг теряет всё? А наоборот? Казалось бы, безнадёжный неудачник, рядом с женщиной вдруг взлетает в социальном плане буквально к небесам? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему вокруг так много красивых, умных, но одиноких женщин? Почему вокруг одних мужчины вьются, несмотря на возраст и внешность, а другие остаются одинокими? Почему такой умной, хорошей, красивой, да ещё и хозяйке великолепной, вдруг начинает изменять её мужчина? Почему у кого-то в семье любовь сохраняется годами, а у кого-то уже давно остыли чувства? А задавали ли вы себе вопрос, почему одни сохраняют молодость годами, а другие стареют быстро? Ответ на эти вопросы прост и сложен одновременно.

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