Сила женской энергии

Замечали ли вы, что порой очень успешный мужчина, сменив женщину, вдруг теряет всё? А наоборот? Казалось бы, безнадёжный неудачник, рядом с женщиной вдруг взлетает в социальном плане буквально к небесам? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему вокруг так много красивых, умных, но одиноких женщин? Почему вокруг одних мужчины вьются, несмотря на возраст и внешность, а другие остаются одинокими? Почему такой умной, хорошей, красивой, да ещё и хозяйке великолепной, вдруг начинает изменять её мужчина? Почему у кого-то в семье любовь сохраняется годами, а у кого-то уже давно остыли чувства? А задавали ли вы себе вопрос, почему одни сохраняют молодость годами, а другие стареют быстро? Ответ на эти вопросы прост и сложен одновременно.