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Игорь Шауфлер: «Мы готовы поддерживать всех, кто нуждается в помощи»

Игорь Шауфлер: «Мы готовы поддерживать всех, кто нуждается в помощи»

В четверг, 20 мая Игорь Шауфлер приехал в район бухты Шамора, чтобы вручить продуктовые наборы матери-одиночке.

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Валерий Федосеев
Ага, в сентябре выборы, а куда Вафлёру деватся, надо крутится, тем более что губернатор Кожемяко распорядился всем голосовать за Едроссию. После выборов забудут и будет бабёнка жить в палатке с "дикарями", на Шаморе будет бархатный сезон...@

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