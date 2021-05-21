Игорь Шауфлер: «Мы готовы поддерживать всех, кто нуждается в помощи»

1MediaInvestПолитикаИгорь Шауфлер: «Мы готовы поддерживать всех, кто нуждается в помощи»В четверг, 20 мая Игорь Шауфлер приехал в район бухты Шамора, чтобы вручить продуктовые наборы матери-одиночке.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевАга, в сентябре выборы, а куда Вафлёру деватся, надо крутится, тем более что губернатор Кожемяко распорядился всем голосовать за Едроссию. После выборов забудут и будет бабёнка жить в палатке с "дикарями", на Шаморе будет бархатный сезон...@Комментировать
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