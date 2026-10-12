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Царьград

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25 тысяч рублей в месяц и море круглый год: Как русские пенсионеры зимуют во Вьетнаме

25 тысяч рублей в месяц и море круглый год: Как русские пенсионеры зимуют во Вьетнаме

Всего 25 тысяч рублей в месяц - и русские пенсионеры могут проводить зиму у моря во Вьетнаме. В курортном Нячанге приезжие из России снимают недорогие квартиры, обедают в кафе и покупают экзотические фрукты.

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