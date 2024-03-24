Политолог Мухин: враги пытаются подорвать веру россиян в вооруженные силы страны

Подвергая критике недавнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании нового армейского корпуса в России, вражеская пропаганда пытается подорвать уверенность россиян в вооруженных силах страны, но у главы ведомства нет необходимости делать такие заявления без реальной возможности их реализовать.
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