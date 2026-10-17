Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем изменил своей девушке на вечеринке, которую устроил его одноклубник, вингер Винисиус Жуниор, в своем доме после расставания с бразильской предпринимательницей Вирджинией Фонсекой.
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