Реагенты для очистки воды прибудут в Каменск-Уральский 5 августа

Первая партия реагентов для очистки воды поступит в Каменск-Уральский 5 августа. Договорённости с производителями из Свердловской области и соседних регионов достиг первый заместитель губернатора – министр промышленности и науки области Алексей Шмыков, сообщает пресс-служба администрации города.
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