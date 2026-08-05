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Царьград

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Реагенты для очистки воды прибудут в Каменск-Уральский 5 августа

Реагенты для очистки воды прибудут в Каменск-Уральский 5 августа

Первая партия реагентов для очистки воды поступит в Каменск-Уральский 5 августа. Договорённости с производителями из Свердловской области и соседних регионов достиг первый заместитель губернатора – министр промышленности и науки области Алексей Шмыков, сообщает пресс-служба администрации города.

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