Buyers of online stores should be given the opportunity to choose the minimum packaging when placing an order, if additional materials are not needed to protect the goods upon delivery.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым