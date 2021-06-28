Сергей Лавров заявил о русских правилах игры в ответ на угрозы США

"Пульс Планеты"ПолитикаСергей Лавров заявил о русских правилах игры в ответ на угрозы США Глава МИД заявил, что позиция США по отношению к России не изменилась, несмотря на благополучный исход женевского саммита.Вернуться к статье152НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАртем КазаковОга! Ещё бы знать каковы эти правила,а то мы будем по своим правилам,а по каким своим,где чёткое изложение и формулировка? Опять получается" воды- вода,с м не знаешь,что продаешь"Александр АлександровЛавров специально для Вас рассказал про эти правила: " ...президент России на саммите в Женеве дал понять, что конструктивное сотрудничество стран возможно при обоюдных интересах при "нахождении обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах"...". Но Вы не поняли. Бывает...Артем КазаковЛавров как обычно ни хуа не сказал,кроме как вода- воды. Заявить,-это значит громко,чётко и ясно объявить по пунктам меры,средства,силы и способы которыми Россия будет отвечать на конкретные действия ,заявления и т.д всякого кто хрюкает,гавкает,рычит в нашу сторону. Хрюкнул- по хрюкалу с ноги,гавкнул- вааще убили.Вот это и будет называться заявили о своих правилах. А то что там мычат наши начальники- это размазывание соплей по тарелке.Александр АлександровТо есть по-русски Вы не понимаете...Артем Казаковда думайте что хотите,мне по фиг.Меня просто не устраивает вся эта дипломатическо- романтическая херня,которую несут наши начальники и весь этот эзопов язык,которым они выражаются.Мне надоело это говно слушать,я хочу слышать жёсткие,грубые и прямые словаанатолий андреевТебе Александров нормально всё объяснил, но тебе выглядеть мудаком гораздо приятнее!!Артем Казаковпока что мудаком выглядите только Вы со своим хамствомLev KonovПравила РФ, вероятно, изложены в ультиматуме Байдену. И срок исполнения дан.Лариса Кирюхина (Данилова)Лаврову давно пора на пенсию...Артем Казаковну может и пора,он уже в возрасте конечно,но скорее давно пора нашим начальникам,говорить нормальным русским языком и объясняться с нашими т.н. заклятыми партнёрами на понятном для них языке,а именно говорить прямо -Мы вас сейчас будем пиздить и лицо обглодаем нах,чтобы жизнь мёдом не казалась.Мигом под лавку,суки! Они только такой язык понимают.А не эти все романтичные политесы 19 века с реверансасми,эзоповым языком. Такое впечатление,что они сами ни хера не понимают ,что говорят все эти паритеты,транспарентно ,инклюзивно и т.д.Букв много,а смысла- ноль.А скажи Лавров, тому же Блинкину,Слышь,ты сука пиндосская, даю 24 часа,чтобы всю нашу собственность вернуть ,иначе завтра тебя ногами по еблу пинать буду.И отпинать( а Лавров вполне способен,мужик здоровый) до усёра.Вот тогда всё будет в ёлочку.А то заебали уже эти выражения озабоченности и мы ответим криво-косо.чтобы было загадочней. В любом случае слова должны подтверждаться реальными делами,причём сразу,а не через полгоданиколай николаевичНи чего не будет в "ёлочку". Дети в США, ( в том числе, в США), учеба детей в США, бизнес в США, деньги в США, недвижимость в США. Кого Лавров будет "пинать до ус@ру? Все так и будет продолжаться дальше. "Мы выражаем озабоченность...."Артем КазаковНа сколько мне известно.у Лаврова-то как раз всё в России,в отличии на пример от депутата РоднинойАрсен МежлумовСША не договороспособная страна. Договоры, подписанные с США, не стоят и бумаги на которой они написаны, а все руководители США марионетки, лжецы, лицемеры, болтуны и шулера, обслуживающие только интересы своих кукловодов и своё удержание во власти. Америка не приемлет равного и честного партнерства, соблюдение обоюдного интереса договаривающихся сторон. Им приемлем только их диктат, только их шкурный интерес, но и то, только до тех пор, пока не получат по морде или не почувствуют, что обязательно получат по своему свиному рылу. А что ожидать от страны, созданной мировым криминальным сообществом - уголовниками, бандитами, аферистами, работорговцами, педерасами, проститутами и проститутками?valentina sergeevaЖаль, что Штирлицы у нас остались только в литературе да в кино.Вера МорозоваКто бы сомневался!?Комментировать
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